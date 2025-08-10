Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 10 августа 2025Мир

Россия раскритиковала действия Израиля в Газе

Полянский: Действия Израиля в Газе грубо нарушают международное право
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Планы Израиля по установлению полного контроля над Газой нарушают международное право. Об этом, как передает ТАСС, на экстренном заседании Совета Безопасности заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН», — заявил Полянский.

Он также раскритиковал решение о полном уничтожении движения ХАМАС, поскольку оно наносит серьезный удар по перспективам достижения договоренностей между Израилем и Палестиной.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа. Это произошло после более чем 10-часовых консультаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев и Зеленский заявили, что Россия ударила по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине. О чем они договорились?

    Подозреваемый в поджоге релейного шкафа россиянин застрелил полицейского при задержании

    В Коми сняли режим опасности атак беспилотников

    В России отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Украине

    Россия раскритиковала действия Израиля в Газе

    В Стамбуле произошло землетрясение

    Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

    Российские города затопило после мощного ливня

    На Западе гарантировали Украине потерю территорий

    Трамп сделал заявление о бездомных в Вашингтоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости