Россия раскритиковала действия Израиля в Газе

Полянский: Действия Израиля в Газе грубо нарушают международное право

Планы Израиля по установлению полного контроля над Газой нарушают международное право. Об этом, как передает ТАСС, на экстренном заседании Совета Безопасности заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН», — заявил Полянский.

Он также раскритиковал решение о полном уничтожении движения ХАМАС, поскольку оно наносит серьезный удар по перспективам достижения договоренностей между Израилем и Палестиной.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа. Это произошло после более чем 10-часовых консультаций.