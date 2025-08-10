Спорт
Оренбург
Сегодня
15:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
09:13, 10 августа 2025Спорт

Семак назвал причины поражения «Зенита» от «Ахмата»

Семак о причинах поражения «Зенита» от «Ахмата»: Не хватало скорости в атаке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матч 4-го тура российской Премьер-лиги в Грозном

Матч 4-го тура российской Премьер-лиги в Грозном. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак назвал причины поражения команды от грозненского «Ахмата» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит сайт сине-бело-голубых.

Специалист признал, что игра у его команды не получилась. «Не хватало скорости в атаке. Конечно, поле достаточно медленное, не совсем, наверное, позволяет играть быстро в тонкий футбол, и контратаковать на нем проще», — заявил Семак.

Встреча прошла 9 августа в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 30-й минуте в свои ворота отправил защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

Матч с «Зенитом» стал первым для Станислава Черчесова после возвращения на пост главного тренера «Ахмата». Грозненцы набрали первые очки в нынешнем сезоне.

