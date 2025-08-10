Спорт
Оренбург
Сегодня
15:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
10:54, 10 августа 2025Спорт

Стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера

Metaratings: «Спартак» начал искать замену Деяну Станковичу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский «Спартак» начал поиск нового главного тренера. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, у агентов уже происходили контакты с рядом иностранных специалистов из топ-5 европейских чемпионатов. Уточняется, что один из кандидатов на пост нового наставника «Спартака» сейчас работает не главным тренером, а является помощником в тренерском штабе.

С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В нынешнем сезоне команда набрала 4 очка в стартовых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и находится на 11-м месте.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» повторил клубный антирекорд по количеству пропущенных голов в стартовых четырех турах чемпионата России. В нынешнем сезоне команда уже пропустила восемь мячей.

