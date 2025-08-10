Цены на отели на Аляске взлетели на фоне грядущей встречи Путина и Трампа

Отели на Аляске подорожали в два раза на фоне грядущей встречи Путина и Трампа

Цены на отели в крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже взлетели на фоне грядущей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на данные сервиса бронирования Booking.com сообщает РИА Новости.

Аренда номеров подорожала почти вдвое. Ночь с 15 на 16 августа в «Hilton Anchorage» ранее стоила 347 долларов, а сейчас стоимость выросла до 657. Номер в Wyndham Garden Anchorage Airport подорожал с 499 до 609 долларов за ночь. Отдых в The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt обойдется вместо 322 уже 547 долларов. Номер в Hampton Inn Anchorage стал дороже почти на 250 долларов, цена изменилась с 352 до 616 долларов.

Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил эти слова и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Как заявил российский политолог Сергей Марков, Аляску выбрали неслучайно. «Владимир Зеленский оказывается, как говорится, побоку. Ведь в условный Рим он мог прилететь, а на Аляску ему никто прилететь не даст», — отметил он. В то же время в Белом доме не исключают, что Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи президентов.