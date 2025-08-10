Учащийся в США российский легкоатлет рассказал об отношении американцев к русским

Учащийся в США легкоатлет Бурдин: Отношение американцев к русским не стало хуже

Российский легкоатлет Марк Бурдин, проучившийся два года в одном из университетов Техаса, рассказал об отношении американцев к русским. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отношение не изменилось в худшую сторону. Легкоатлет добавил, что американцев мало интересуют происходящие за пределами их страны события.

«Когда я говорю при знакомстве, что я русский, все сразу оживляются, начинают задавать разные вопросы», — отметил Бурдин. По его словам, вопросы в основном касаются холодов и алкоголя.

Ранее российская волейболистка клуба «Новара» Татьяна Толок сравнила отношение к русским в Италии и Франции. Она отметила, что итальянцы относятся к русским лучше.