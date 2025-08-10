В Коми сняли режим опасности атак беспилотников

Гольдштейн: Режим опасности атак БПЛА в Коми снят

Режим опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Коми снят. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

«Режим опасности снят. Аэропорт Ухты возобновил работу, — написал Гольдштейн. — Пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем».

Он также порекомендовал жителям региона не снимать беспилотники на фото и видео в случае их обнаружения. Гольдштейн отметил, что в такой ситуации оповестить правоохранительные органы и отойти не менее чем на 100 метров от аппарата, а также предупредить о потенциальной опасности других жителей.

Ограничения в аэропорту Ухты были введены около 16:30 по московскому времени. До этого угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили по всей республике.