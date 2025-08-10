В МИД раскрыли причину шагов России по развертыванию вооружений

Рябков: Шаги России по развертыванию вооружений — реакция на политику США

Шаги России по развертыванию вооружений являются реакцией на политику США в этой области. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает Telegram-канал «Вести».

«Все, что мы делаем, — это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников», — отметил Рябков.

По его словам, ракетные системы США стали все чаще появляться «в регионах, где это имеет непосредственную проекцию» на безопасность России. Таким образом замглавы МИД прокомментировал решение Москвы отказаться от ограничений по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее МИД РФ опубликовал заявление, в котором сообщается, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования.