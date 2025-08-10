Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 10 августа 2025Мир

В МИД раскрыли причину шагов России по развертыванию вооружений

Рябков: Шаги России по развертыванию вооружений — реакция на политику США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Шаги России по развертыванию вооружений являются реакцией на политику США в этой области. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает Telegram-канал «Вести».

«Все, что мы делаем, — это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников», — отметил Рябков.

По его словам, ракетные системы США стали все чаще появляться «в регионах, где это имеет непосредственную проекцию» на безопасность России. Таким образом замглавы МИД прокомментировал решение Москвы отказаться от ограничений по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее МИД РФ опубликовал заявление, в котором сообщается, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сообщили еще об одном новейшем оружии России

    Черчесов объяснил решение возглавить «Ахмат»

    В МИД раскрыли причину шагов России по развертыванию вооружений

    Россия нашла способ остудить «горячие головы» в НАТО

    В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории в Херсоне и Запорожье

    Стало известно о продвижении российских войск под Красноармейском

    В граничащей с Россией стране привели в боевую готовность системы ПВО

    Умер уехавший из России режиссер Бутусов

    Стало известно о тайной разработке Лондоном плана по Палестине

    В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости