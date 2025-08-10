Наука и техника
12:45, 10 августа 2025

В МИД сообщили еще об одном новейшем оружии России

Замглавы МИД Рябков сообщил об еще одном новейшем оружии, помимо «Орешника»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы имеется еще одно новейшее оружие, помимо ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».

«Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть», — сказал дипломат.

Рябков также ответил на вопрос, ожидать ли от Москвы размещения военных баз вблизи от США. Он уточнил, что называть конкретные точки для него «совершенно безответственно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска. О первом применении ракеты Путин рассказал в ноябре 2024 года.

