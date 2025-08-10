Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 10 августа 2025Бывший СССР

В результате взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек

Из-за двух взрывов на побережье Одесской области погибли женщина и двое мужчин
Вячеслав Агапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

В результате двух взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости

По информации украинских СМИ, на пляже взорвалась мина. По некоторым данным, снаряд сдетонировал в море, в 50 метрах от берега. В это время в воде находился мужчина, которые не выжил

Позднее полиция в Одесской области уточнила, что в результате двух взрывов во время купания погибли женщина и двое мужчин.

С 2022 года украинские военные активно минировали Черное море, однако из-за шторма, который сорвал дрейфующие мины, их находили в водах даже в районе Турции.

Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, минируя акваторию, Украина создает угрозу для международного сообщества из-за дрейфа мин, поскольку у боеприпасов нет искусственного интеллекта, который бы подсказал, что «им нужно грести в сторону России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер уехавший из России режиссер Бутусов

    Одна страна захотела стать сверхдержавой

    Кличко оценил решения Зеленского

    В результате взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек

    Появились подробности смерти режиссера Бутусова

    Россиянин подложил гранату в нижнее белье соседки

    В России предсказали будущее Зеленского

    В Белом доме допустили участие Зеленского во встречах на Аляске

    Мошенники выманили 27 миллионов рублей у супружеской пары из Москвы

    Артемий Лебедев назвал интеллектуально неполноценными одну категорию людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости