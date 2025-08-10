В результате взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек

В результате двух взрывов на побережье в Одесской области погибли несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости

По информации украинских СМИ, на пляже взорвалась мина. По некоторым данным, снаряд сдетонировал в море, в 50 метрах от берега. В это время в воде находился мужчина, которые не выжил

Позднее полиция в Одесской области уточнила, что в результате двух взрывов во время купания погибли женщина и двое мужчин.

С 2022 года украинские военные активно минировали Черное море, однако из-за шторма, который сорвал дрейфующие мины, их находили в водах даже в районе Турции.

Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, минируя акваторию, Украина создает угрозу для международного сообщества из-за дрейфа мин, поскольку у боеприпасов нет искусственного интеллекта, который бы подсказал, что «им нужно грести в сторону России».