Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 10 августа 2025Мир

В США раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Политолог Бреннер заявил о стремлении Трампа избежать поражения Украины и Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина и ее западные союзники находятся на пороге «унизительного поражения», и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается этого избежать. Такое мнение выразил ТАСС экс-директор программы глобальных исследований и изучения международных отношений в Университете штата Техас, почетный профессор Университета Питтсбурга и бывший консультант Госдепартамента и Пентагона Майкл Бреннер, комментируя предстоящую встречу американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным.

Как считает эксперт, больше всего президент США жаждет внимания. Российский лидер проигнорировал его ультиматумы по украинскому конфликту, и теперь Трампу остро необходима встреча лицом к лицу, отмечает Бреннер. «Украина, США и Запад стоят на пороге унизительного поражения. Трамп отчаянно пытается этого избежать», — высказался собеседник агентства.

Материалы по теме:
«Аляска рождена как Русская Америка» Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
«Аляска рождена как Русская Америка»Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
8 августа 2025
В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину
В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину
9 августа 2025
«Ему придется что-то подписать». Что сказал Трамп об условиях для Зеленского и территориальных вопросах между Россией и Украиной?
«Ему придется что-то подписать». Что сказал Трамп об условиях для Зеленского и территориальных вопросах между Россией и Украиной?
9 августа 2025

Политолог также раскрыл свои ожидания от предстоящего саммита. Бреннер заявил, что не ожидает многого от встречи, а также считает, что впоследствии отношения Путина и Трампа могут ухудшиться, поскольку нельзя исключать попытки Вашингтона возложить на Москву ответственность за сохранение резких противоречий по Украине. По его словам, в случае неудачи речь пойдет об открытой системной конфронтации РФ с США, а также с европейцами, «на которых нет никаких надежд».

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    Стало известно о попытках ВСУ обойти ВС РФ и ударить в Сумской области

    В США раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    На Украине назвали причину отказа Трампа от приглашения Зеленского на Аляску

    В Британии раскрыли реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

    Над российским городом прогремели взрывы

    На Украине сделали мрачный прогноз о судьбе Зеленского

    В Крыму отреагировали на заявление Зеленского о территориальных уступках

    Экс-премьер Украины обратился к солдатам ВСУ

    Буйвола обвинили во «внезапной и неспровоцированной атаке» на охотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости