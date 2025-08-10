В США раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Политолог Бреннер заявил о стремлении Трампа избежать поражения Украины и Запада

Украина и ее западные союзники находятся на пороге «унизительного поражения», и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается этого избежать. Такое мнение выразил ТАСС экс-директор программы глобальных исследований и изучения международных отношений в Университете штата Техас, почетный профессор Университета Питтсбурга и бывший консультант Госдепартамента и Пентагона Майкл Бреннер, комментируя предстоящую встречу американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным.

Как считает эксперт, больше всего президент США жаждет внимания. Российский лидер проигнорировал его ультиматумы по украинскому конфликту, и теперь Трампу остро необходима встреча лицом к лицу, отмечает Бреннер. «Украина, США и Запад стоят на пороге унизительного поражения. Трамп отчаянно пытается этого избежать», — высказался собеседник агентства.

Политолог также раскрыл свои ожидания от предстоящего саммита. Бреннер заявил, что не ожидает многого от встречи, а также считает, что впоследствии отношения Путина и Трампа могут ухудшиться, поскольку нельзя исключать попытки Вашингтона возложить на Москву ответственность за сохранение резких противоречий по Украине. По его словам, в случае неудачи речь пойдет об открытой системной конфронтации РФ с США, а также с европейцами, «на которых нет никаких надежд».

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.