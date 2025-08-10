В Японии умер второй за два дня боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с соотечественником Едзи Сайто. Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в социальной сети Х.

«WBA оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио», — указано в сообщении. Спортсмен умер после черепно-мозговой травмы.

Это уже вторая смерть боксера в Японии за два дня — до этого от полученных травм скончался Сигэтоси Котари, принимавший участие в том же турнире, что и Уракава.

