Крылья Советов
1:1
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
1:0
Завершен
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
5:1
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Анастасия Павлюченкова
1:2
Завершен
Аои Ито
Цинциннати (ж)
08:28, 10 августа 2025Спорт

В Японии умер второй за два дня боксер

WBO: Японский боксер Хиромаса Уракава умер после боя с Едзи Сайто
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natasa Kupljenik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с соотечественником Едзи Сайто. Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в социальной сети Х.

«WBA оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио», — указано в сообщении. Спортсмен умер после черепно-мозговой травмы.

Это уже вторая смерть боксера в Японии за два дня — до этого от полученных травм скончался Сигэтоси Котари, принимавший участие в том же турнире, что и Уракава.

До этого умер советский чемпион мира по борьбе Владимир Попов. На его счету также бронза Олимпиады-1988, два чемпионства Европы и два чемпионства СССР. После окончания спортивной карьеры он работал тренером в Швеции и Австралии, после чего вернулся в Россию.

