07:12, 10 августа 2025Россия

ВСУ попытались ударить по Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин сообщил о перехвате украинского дрона над регионом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались атаковать Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram.

По его словам, над регионом сбили украинский беспилотник. Никто не пострадал, объекты инфраструктуры повреждены не были, уточнил Анохин.

Он также напомнил, что при опасности атаки беспилотников необходимо отойти от окон и избегать открытых пространств.

Ранее стало известно о перехвате около десяти беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, дроны нанесли удар по Ростовской и Саратовской областями.

