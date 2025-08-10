ВСУ попытались ударить по Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин сообщил о перехвате украинского дрона над регионом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались атаковать Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram.

По его словам, над регионом сбили украинский беспилотник. Никто не пострадал, объекты инфраструктуры повреждены не были, уточнил Анохин.

Он также напомнил, что при опасности атаки беспилотников необходимо отойти от окон и избегать открытых пространств.

Ранее стало известно о перехвате около десяти беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, дроны нанесли удар по Ростовской и Саратовской областями.