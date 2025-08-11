Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:17, 11 августа 2025Путешествия

Аэропорт в российском городе ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Пензы ограничил работу на прием и выпуск самолетов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Аэропорт Пензы в ночь на 11 августа ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения введены с 04:10 по московскому времени. Меры рпиняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в Росавиации.

Днем ранее сообщалось, что в аэропорту Ухты в Республике Коми ввели временные ограничения. Местные жители рассказали, что власти через громкоговорители объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над городом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Названа польза утренней чашки кофе или чая

    США предрекли землетрясение и цунами

    Напавших на «Крокус» поймали благодаря просмотру записи с камеры во время пожара

    Во Львове произошел скандал из-за «харьковского языка»

    Аэропорт в российском городе ограничил работу

    54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на яхте

    Парень задумался о расставании с девушкой из-за ее необычного отношения к гигиене

    Шансы Запада подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров оценили

    Минпросвещения рассказало о продолжительности нового учебного года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости