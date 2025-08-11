Аэропорт в российском городе ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Пензы ограничил работу на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Пензы в ночь на 11 августа ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения введены с 04:10 по московскому времени. Меры рпиняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в Росавиации.

Днем ранее сообщалось, что в аэропорту Ухты в Республике Коми ввели временные ограничения. Местные жители рассказали, что власти через громкоговорители объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над городом.