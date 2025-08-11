Наука и техника
Издатель GTA оценил влияние ИИ на видеоигры

Издатель GTA заявил, что ИИ приведет к прорыву на рынке видеоигр
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «GTA VI» 

Правильное применение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к прорыву на рынке видеоигр. Об этом глава Take-Two Штраус Зельник рассказал в интервью Business Insider.

«Эффективное использование ИИ поможет вашей студии увеличить прибыль», — заметил руководитель Take-Two, которая в том числе издает игры серии Grand Theft Auto. Зельник подчеркнул, что ИИ поможет избавить высококвалифицированных специалистов от рутинной работы, чтобы те полностью посвящали себя творчеству.

«Не думаю, что кто-то будет возражать против такой помощи ИИ», — оценил он пользу от влияния новых технологий на игры. Также предприниматель предсказал, что ИИ, вопреки прогнозам, не отнимет много рабочих мест. «Вы буквально не найдете ни одного примера в истории, когда новые технологии снизили бы общую занятость», — подчеркнул предприниматель. По его словам, напротив, прорывные технологии всегда генерировали новые рабочие места.

Журналисты Business Insider заметили, что с Зельником не согласен топ-менеджер Amazon Энди Джасси. Тот предположил, что рост эффективности сотрудников предприятий вырастет, из-за чего работодатель сможет держать меньше специалистов.

Ранее инсайдер Милли Аманд заявил, что студия Rockstar Games еще раз перенесет выпуск видеоигры GTA VI — на сентябрь 2026 года. В настоящий момент официальный релиз намечен на май 2026-го.

