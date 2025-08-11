Спорт
09:11, 11 августа 2025Спорт

Американский автогонщик сломал ключицу во время празднования победы

Американский автогонщик Зилич сломал ключицу во время празднования победы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский автогонщик Коннор Зилич получил серьезную травму, празднуя победу в гонке серии NASCAR Xfinity Series. Об этом он сообщил в своем Instagram. (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Спортсмен после окончания заезда попытался залезть на крышу своего автомобиля. В этот момент он поскользнулся и полетел головой вниз на землю.

«К счастью, КТ не выявило повреждений головы. Единственная травма — сломанная ключица. Спасибо позаботившимся обо мне врачам и всех, кто меня поддержал», — написал Зилич.

19-летний гонщик входит в команду Red Bull. Он выступает в разных гонках серии NASCAR, а также других гоночных сериях.

    Все новости