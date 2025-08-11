Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Майя Джойнт
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Сегодня
22:00 (Мск)
Аманда Анисимова
Цинциннати (ж)
Клара Таусон
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак Кс
Россия — Лига PARI|4-й тур
КАМАЗ
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
Россия — Лига PARI|4-й тур
12:03, 11 августа 2025Спорт

Черчесов рассказал о подготовке «Ахмата» к победному матчу с «Зенитом»

Черчесов о подготовке «Ахмата» к победному матчу с «Зенитом»: Всегда одинаковая
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о том, как готовил команду к победному матчу с петербургским «Зенитом» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что команда всегда готовится к игре одинаково, вне зависимости от уровня соперника. «Изучили соперника, изучили своих игроков ― это естественный процесс. Подошли к нему без эмоций и сделали свою работу», — заявил Черчесов.

Ранее поражение от «Ахмата» объяснил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Не хватало скорости в атаке. Конечно, поле достаточно медленное, не совсем, наверное, позволяет играть быстро в тонкий футбол, и контратаковать на нем проще», — заявил специалист.

Встреча прошла 9 августа в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 30-й минуте в свои ворота отправил защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

    Пьяная туристка на скутере сбила отца двух детей и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

    В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

    Трамп приказал убрать Обаму и Буша

    Кризис у российских производителей дорожной техники усугубился

    В Одессе уничтожили «Тень Пушкина»

    Переехавший в США без знания английского россиянин рассказал о жизни на Брайтон-Бич

    Россиянам назвали способы прилично сэкономить на «коммуналке»

    Минобороны отчиталось о сотнях сбитых за сутки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости