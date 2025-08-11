Европейская страна оценила предстоящую встречу Трампа и Путина

Глава МИД Испании Альбарес положительно оценил встречу Трампа и Путина

В Мадриде положительно оценивают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVE выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Я считаю очень положительным, что кто-то садится с Путиным за стол, чтобы поговорить о мире», — сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее нидерландский аналитик, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл заявил, что предстоящая встреча Путина с Трампом на Аляске может помочь лидерам наладить их личное взаимопонимание.