Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 11 августа 2025Мир

Европейская страна оценила предстоящую встречу Трампа и Путина

Глава МИД Испании Альбарес положительно оценил встречу Трампа и Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Мадриде положительно оценивают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVE выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Я считаю очень положительным, что кто-то садится с Путиным за стол, чтобы поговорить о мире», — сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее нидерландский аналитик, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл заявил, что предстоящая встреча Путина с Трампом на Аляске может помочь лидерам наладить их личное взаимопонимание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Зеленский провел переговоры с премьером Индии

    «Калашников» оценил мощности по производству АК-12К и РПЛ-20

    В России заговорили о плане окончания СВО

    В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

    Сын Кадырова станцевал лезгинку на сцене филармонии. У 17-летнего Адама заметили пистолет на поясе

    Группа подростков избила и обстреляла россиянина

    Трамп рассказал о своем интеллектуальном превосходстве над бандой идиотов

    Индия заинтересовалась российскими истребителями

    Среди ушедших в декрет граждан азиатской страны оказалось больше трети мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости