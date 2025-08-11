Глава Коми дал поручение после первой с начала СВО атаки на регион

Глава Коми Гольдштейн сообщил о проверке укрытий в регионе после налета БПЛА

После первой с начала СВО атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Республику Коми в регионе проверят укрытия. Такое поручение дал глава Коми Ростислав Гольдштейн в Telegram-канале.

«Безопасность региона — задача не только силовых структур. Поэтому поручил главам муниципалитетов незамедлительно провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи. Все должно быть готово к работе в любой момент», — написал руководитель региона.

По его словам, важно быть готовыми к любому сценарию развития событий и работать на предупреждение. Ситуация, как заверил Гольдштейн, находится под полным контролем местных властей.

ВСУ впервые атаковали Коми в воскресенье, 10 августа. При ударе, предварительно, использовались польские дроны FlyEye, которые моли запускать из Черниговской области. Из-за опасности БПЛА приостанавливал полеты аэропорт Ухты. Никто не пострадал.