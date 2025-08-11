Спорт
20:34, 11 августа 2025Спорт

Легкоатлет-чемпион рассказал об отношении к россиянам в США

Легкоатлет Соловьев заявил, что американцы сочувствуют отстранению россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Победитель студенческого чемпионата США (NCAA) в прыжках с шестом россиянин Александр Соловьев рассказал об отношении к соотечественникам в Америке. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что американцы сочувствуют отстранению российских атлетов от международных турниров. «Никто не сказал "так вам и надо" или что-то вроде этого. Наоборот, говорят: "Надеемся скоро Россию увидеть и в секторе для прыжков с шестом"» — поделился подробностями легкоатлет.

В июне Соловьев выиграл чемпионат NCAA в Юджине, взяв высоту 5,78 метра. Россиянин является студентом университета Texas A&M.

Ранее российский легкоатлет Марк Бурдин, проучившийся два года в одном из университетов Техаса, рассказал об отношении американцев к русским. По его словам, отношение не изменилось в худшую сторону.

