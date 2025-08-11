Медведев опустил голову в морозильную камеру во время матча на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев опустил голову в морозильную камеру во время матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цициннати против австралийца Адама Уолтона. Об этом сообщает «Чемпионат».

Так спортсмен пытался справиться с жарой. Кроме того, по ходу игры Медведев прикладывал мокрое полотенце к голове.

Встреча прошла в ночь на понедельник, 11 августа, и завершилась победой 85-й ракетки мира Уолтона. В следующем круге он сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Ранее бывший теннисист Джон Изнер призвал вернуть флаг россиянам в турнирах ATP и WTA. «Это уже нелепо», — заявил американец.