Медведев проиграл 85-ой ракетке мира на турнире в США

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону на турнире «Мастерс» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл 85-ой ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин выиграл первый сет на тай-брейке со счетом 7:6 (7:0). Следующие две партии остались за австралийцем — 6:4 и 6:1 соответственно. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту.

Ранее россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто (Канада). Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Шелтона.