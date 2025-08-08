Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Крылья Советов
Завтра
13:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
Завтра
15:00 (Мск)
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
Завтра
15:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
09:17, 8 августа 2025Спорт

Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

Россиянин Хачанов проиграл американцу Шелтону в финале турнира ATP в Торонто
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто (Канада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 8 августа, и завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Шелтона. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут.

29-летний Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP. Шелтон располагается на седьмой строчке. 22-летний американец завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере.

Ранее Хачанов оценил выступления в нейтральном статусе. Он признался, что хотел бы выходить на корт под российским флагом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте

    Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

    Стало известно о частых разговорах Трампа и Путина по телефону

    Россияне массово отравились в люксовом отеле Турции

    Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

    Большинство россиян не разобрались в управлении замороженной пенсией

    Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

    Появились кадры разговора российских военных с вьетнамским наемником ВСУ

    Рыболов получит более 320 миллионов рублей за пойманную трехметровую рыбу

    Процент перехвата российских «Гераней» украинской ПВО оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости