Россиянин Хачанов проиграл в финале турнира ATP

Россиянин Хачанов проиграл американцу Шелтону в финале турнира ATP в Торонто

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто (Канада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 8 августа, и завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Шелтона. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут.

29-летний Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP. Шелтон располагается на седьмой строчке. 22-летний американец завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере.

Ранее Хачанов оценил выступления в нейтральном статусе. Он признался, что хотел бы выходить на корт под российским флагом.