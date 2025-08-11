Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

Министр спорта Дегтярев намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24» намекнул на введение потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Функционер порассуждал о том, не приведет ли ужесточение лимита легионеров к росту зарплат российских футболистов. «Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур", я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле», — заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев высказался о подготовке сборной России к ближайшим Олимпиадам. Он отметил, что к Играм-2028 команда будет готовиться в полном составе во всех видах.

5 августа Дегтярев рассказал, что с сезона 2026/2027 в российском футболе начнется ужесточение лимита на легионеров. Он заявил, что в идеале на поле должны находиться не более 5 иностранцев, а в заявке — 10.