Минобороны раскрыло цели ударов авиации и артиллерии ВС России на Украине

Минобороны: ВС России ударили по местам сборки и хранения дронов и складам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинским складам и местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Цели ударов авиации и артиллерии раскрыли журналистам в Минобороны России.

Под удар также попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции. Удары по ним нанесла оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем российские военные также установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике — селом Луначарское. Занять село удалось подразделениям группировки войск «Центр».

Ранее российские войска групповым ударом поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Удар был нанесен с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности.