На Аляске бросились скупать матрешки перед встречей Путина и Трампа

На Аляске бросились скупать сувенирные матрешки из Петропавловска-Камчатского

На Аляске бросились скупать изготовленные в Петропавловске-Камчатском матрешки. Сувенирные игрушки обрели популярность перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По словам продавцов сувенирных лавок в центре Анкориджа — крупнейшего города на Аляске, игрушки приобретают европейцы, датчане и немцы, а также китайцы. В день удается продать по 20-30 матрешек.

Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил эти слова и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

В преддверии встречи двух лидеров цены на отели в Анкоридже взлетели. По данным сервиса бронирования Booking.com, аренда номеров подорожала почти вдвое. Ночь на 16 августа в Hilton Anchorage ранее стоила 347 долларов, а сейчас стоимость выросла до 657 долларов. Номер в Wyndham Garden Anchorage Airport подорожал с 499 до 609 долларов за ночь. Такая же ситуация и с другими отелями и гостиницами.