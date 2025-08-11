Экономика
08:20, 11 августа 2025Экономика

На Крымском мосту скопилась пробка более чем из полутора тысяч машин

В очереди на Крымском мосту скопилось более 1,5 тысячи автомобилей
Полина Луханина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту в общей сложности скопилось 1620 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На 07:00 понедельника, 11 августа, в очереди со стороны Тамани — около 1290 транспортных средств, время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи — около 330 транспортных средств, время ожидания примерно один час.

Ранее российские исполнители Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту, вышли из машины и устроили импровизированный концерт.

4 августа на Крымском мосту образовалась рекордная пробка длиной 35 километров — россияне массово устремились на отдых на полуостров.

