00:49, 11 августа 2025Наука и техника

На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

ИКИ РАН: На Солнце произошел взрывной выброс плазмы, затронув ряд областей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

На Солнце произошел комплексный выброс плазмы путем взрыва, он затронул ряд активных областей в западном полушарии небесного телаа. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

«Всего событием была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска). Плазма была выброшена точно в плоскости расположения планет», — уточняется в сообщении.

Также в институте рассказали, что основным центром взрыва стала область, которая находится на существенном угловом удалении от направления на Землю. При этом несколько вторичных центров, затронутых случившимся, расположены в опасной близости от линии Солнце — Земля.

Согласно измерениям, в околосолнечном пространстве есть указания на то, что часть вещества и магнитные поля ушли в сторону Земли, резюмировали исследователи.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки за день.

