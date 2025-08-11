Россия
Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Не менее трех взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Дзержинске Нижегородской области прогремело не менее трех взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают в пригороде беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители сообщили, что взрывы начались около 05:10 утра. Было слышно от трех до пяти взрывов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал село Стратива, в результате был ранен мирный житель.

До этого стало известно, что из района Одессы зафиксирован запуск украинских безэкипажных катеров.

