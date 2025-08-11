Силовые структуры
14:08, 11 августа 2025Силовые структуры

Наказание зеленкой подростков за мандарины подвело российского бизнесмена под статью

В Чувашии предприниматель попал под уголовное дело после наказания подростков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего предпринимателя, который собственноручно наказал двух подростков за кражу мандаринов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину подозревают в преступлении по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц») УК РФ.

По версии следствия, вечером 30 июля на рынке в городе Ядрине он узнал, что мальчик и девочка украли с его торговой точки мандарины, и решил их проучить. Угрожая, он усадил подростков в машину, вывез их за два километра в безлюдное место и заставил умыться зеленкой. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее сообщалось, что предприниматель извинился за свой поступок и понадеялся, что конфликт будет исчерпан.

