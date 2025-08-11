Найден второй фигурант разбойного нападения на отделение почты в Москве

Суд арестовал второго обвиняемого Федькина по делу о нападении на почту

В Москве Нагатинский районный суд арестовал второго фигуранта разбойного нападения на отделение почты. Им оказался россиянин Виктор Федькин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Он заключен под стражу на 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что первая обвиняемая по делу Регина Шихова также арестована.

Разбойное нападение на отделение почты по улице Медиков произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднику, похитили почти пять миллионов рублей. После преступления они скрылись на такси.