Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:41, 11 августа 2025Силовые структуры

Найден второй фигурант разбойного нападения на отделение почты в Москве

Суд арестовал второго обвиняемого Федькина по делу о нападении на почту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве Нагатинский районный суд арестовал второго фигуранта разбойного нападения на отделение почты. Им оказался россиянин Виктор Федькин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Он заключен под стражу на 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что первая обвиняемая по делу Регина Шихова также арестована.

Разбойное нападение на отделение почты по улице Медиков произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, двое вооруженных мужчин в масках ворвались в помещение и, угрожая сотруднику, похитили почти пять миллионов рублей. После преступления они скрылись на такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в одну страну бывшего СССР

    Ивлеева испугалась за Собянина в преддверии приезда Трампа

    Стало известно об уничтожении бригады ВСУ из-за штурмов в Сумской области

    На Западе раскрыли попытки ЕС сорвать встречу Путина и Трампа

    Мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала миллиард рублей

    Интимный момент Дэвида и Виктории Бекхэм попал на фото

    Укрепление евро к доллару обеспокоило экономистов

    Найден второй фигурант разбойного нападения на отделение почты в Москве

    Ереван и Баку попросили ОБСЕ закрыть Минскую группу по Карабаху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости