Названа особенность мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Политолог Калачев: Между Арменией и Азербайджаном есть много открытых вопросов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Долгосрочный мир между Арменией и Азербайджаном принесет мирный договор, а подписанный документ означает пока только намерение выйти на финишную прямую, объяснил политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в понедельник, 11 августа, МИД Армении опубликовал полный текст парафированного соглашения с Азербайджаном. Первая статья документа гласит, что Ереван и Баку признают друг друга в границах союзных республик СССР.

По словам политолога, между декларацией и мирным договором есть разница и на данный момент некоторые вопросы между странами остаются открытыми. Среди них он отметил вопрос делимитации границы, функционирования Зангезурского коридора, изменения Конституции Армении.

«Не стоит заходиться в восторге и быть чрезмерно оптимистичным, потому что трудности будут, например, когда речь пойдет об окончательной делимитации границ. Это будет сложно, безусловно, и это будет сложно с точки зрения настроений в армянском обществе, где есть люди исповедующие реваншизм. Но шаг сделан, так или иначе», — отметил Калачев.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами.

