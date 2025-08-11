Экономика
12:06, 11 августа 2025Экономика

Названа средняя наценка на важные продукты в России

АКОРТ: Средняя наценка ретейлеров РФ на ключевые продукты составила 3,9 % в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам июля 2025 года средняя наценка российских торговых сетей на продукты питания первой необходимости составила 3,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В годовом выражении показатель сократился на 1,1 процентного пункта (п.п.). Годом ранее средняя наценка отечественных ретейлеров на важные продукты питания находилась на уровне в 5 процентов.

При этом в некоторых сегментах рынка во втором летнем месяце эксперты зафиксировали отрицательную наценку. По ценам ниже закупочных в российской сетевой рознице в июле продавались, в частности, тушки цыпленка-бройлера (минус 5,7 процента), сезонные яблоки (минус 2,3 процента), сахар-песок (минус 2,2 процента), подсолнечное масло (минус 2,1 процента), рис и морковь (минус 0,25 процента), резюмировали в отраслевой ассоциации.

Ранее в АКОРТ назвали самый подешевевший в России ключевой продукт питания. Среди всех категорий социально значимых товаров наибольшее падение розничной стоимости продемонстрировал картофель первой цены (минус 36,2 процента в месячном выражении). В топ-5 по этому показателю также попали белокочанная капуста, свекла, морковь и репчатый лук. Во избежание очередного скачка цен российские власти хотят обязать производителей и ретейлеров заключать прямые долгосрочные контракты на поставки ключевых продуктов питания. Подобная мера, утверждают в Минсельхозе, поможет продавцам получить гарантию наличия товара, а фермерам — стабильный рынок сбыта.

