Названа средняя наценка на важные продукты в России

По итогам июля 2025 года средняя наценка российских торговых сетей на продукты питания первой необходимости составила 3,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
В годовом выражении показатель сократился на 1,1 процентного пункта (п.п.). Годом ранее средняя наценка отечественных ретейлеров на важные продукты питания находилась на уровне в 5 процентов.
При этом в некоторых сегментах рынка во втором летнем месяце эксперты зафиксировали отрицательную наценку. По ценам ниже закупочных в российской сетевой рознице в июле продавались, в частности, тушки цыпленка-бройлера (минус 5,7 процента), сезонные яблоки (минус 2,3 процента), сахар-песок (минус 2,2 процента), подсолнечное масло (минус 2,1 процента), рис и морковь (минус 0,25 процента), резюмировали в отраслевой ассоциации.
Ранее в АКОРТ назвали самый подешевевший в России ключевой продукт питания. Среди всех категорий социально значимых товаров наибольшее падение розничной стоимости продемонстрировал картофель первой цены (минус 36,2 процента в месячном выражении). В топ-5 по этому показателю также попали белокочанная капуста, свекла, морковь и репчатый лук. Во избежание очередного скачка цен российские власти хотят обязать производителей и ретейлеров заключать прямые долгосрочные контракты на поставки ключевых продуктов питания. Подобная мера, утверждают в Минсельхозе, поможет продавцам получить гарантию наличия товара, а фермерам — стабильный рынок сбыта.