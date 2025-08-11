Культура
13:31, 11 августа 2025
Культура

Названы дата и место прощания с Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, церемония состоится в театре имени Комиссаржевской, где актер служил более 50 лет.

Краско не стало 9 августа в возрасте 94 лет. В качестве причины ухода артиста названы осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием.

Известно, что в 2023 году Краско перенес четвертый инсульт, в результате чего пропала чувствительность левой части тела. Кроме того, у актера был рак желудочно-кишечного тракта. 31 июля его самочувствие резко ухудшилось. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. В июне он также жаловался на здоровье — по словам знакомых, последние месяцы он стал хуже видеть и слышать.

