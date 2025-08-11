Мир
10:40, 11 августа 2025

Названы не ограничивающиеся Украиной темы для диалога Путина и Трампа

Аналитик Озер: Россия и США будут искать новые области для партнерства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Планирующаяся встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не ограничится обсуждением темы урегулирования конфликта на Украине, РФ и США будут искать новые области для стратегического партнерства. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

По словам аналитика, на предстоящей встрече будут объявлены «публичные» основы стратегического партнерства Вашингтона и Москвы. «Ближайшие годы, вероятно, станут периодом, когда международная торговля между некоторыми экономическими блоками останется ограниченной, что подорвет правила свободной торговли и процесс глобализации», — считает эксперт.

Озер указал, что Россия входит в данным период подготовленной. По его мнению, объем торговли между Россией и США, вероятно, значительно увеличится в течение следующих пяти лет.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

