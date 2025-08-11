Путешествия
11:11, 11 августа 2025

Пассажир украл сумку у спящего попутчика из бизнес-класса на глазах у его жены

Пассажир рейса из Дубая в Сингапур украл сумку у попутчика из бизнес-класса
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир самолета иностранной авиакомпании украл сумку у спящего попутчика из бизнес-класса на глазах у его жены. Об этом сообщает портал The Straits Times.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Дубая в Сингапур в пятницу, 8 августа. Жена жертвы кражи рассказала полиции, что 25-летний мужчина достал сумку ее супруга из багажного отделения, пока тот погрузился в сон во время полета. Она уличила его в содеянном и побудила вернуть чужое имущество на место.

После приземления в международном аэропорту Чанги полиция арестовала злоумышленника. Как пишет издание, он не смог дать удовлетворительного объяснения своим действиям. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет, штраф или и то, и другое.

Ранее сотрудник российского аэропорта украл два смартфона iPhone ради подарков семье на 8 Марта. Общая стоимость гаджетов составила почти 150 тысяч рублей.

