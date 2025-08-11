Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 11 августа 2025Экономика

Перспективы российского авторынка оценили

Аналитик Терлюкевич: Продажи новых машин в августе составят 110-130 тысяч штук
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В августе 2025 года продажи новых автомобилей в России будут сопоставимы по объемам с июльским показателем. Об этом заявил глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его оценку приводит «Автостат».

За последний месяц лета, согласно прогнозу аналитика, в стране реализуют в общей сложности 110-130 тысяч новых машин. Для сравнения, продажи транспортных средств по итогам июля составили порядка 120,6 тысячи единиц. «Есть основания предположить, что август сможет продолжить тренд июля», — резюмировал Терлюкевич.

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский в целом разделяет оптимистичный настрой. Он отметил, что начало последнего летнего месяца оказалось даже чуть лучше в плане объемов продаж на внутреннем рынке. Подобная динамика позволяет рассчитывать на снижение автостоков, объемы которых резко выросли в начале этого года. Влияние на ситуацию, по мнению аналитика, окажет в том числе июльское падение ключевой ставки, в результате чего процентные по автозаймам стали более выгодными.

Материалы по теме:
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Несмотря на оживление реализации во втором летнем месяце, объемы продаж на российском авторынке все еще заметно уступают показателям годовой давности. Так, июльский результат оказался на 11,4 процента меньше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют сохранение негативной динамики на внутреннем рынке в июле-декабре.

В целом по итогам года аналитики ожидают падения продаж на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключают отката рынка к показателям 2016-го. Снижению спроса на новые машины будет способствовать ряд факторов, включая последствия затяжной жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, регулярного повышения утильсбора и общего удорожания авто в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Число пленных украинских военных увеличилось

    Фанатки подрались за потное полотенце американского рэпера на концерте в Сочи

    Microsoft засудят из-за прекращения поддержки Windows 10

    Спрогнозировано будущее отношений России и Азербайджана

    Безработный мужчина в Таиланде облил пару туристов растворителем и поджег их

    Муж с женой нашли огромный нацистский бункер под своим домом

    ФСБ раскрыла подробности подготовки подрыва российских военных пенсионерками

    Вера Брежнева показала пресс в прозрачном топе

    ВСУ второй раз за полчаса попытались атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости