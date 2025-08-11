Перспективы российского авторынка оценили

Аналитик Терлюкевич: Продажи новых машин в августе составят 110-130 тысяч штук

В августе 2025 года продажи новых автомобилей в России будут сопоставимы по объемам с июльским показателем. Об этом заявил глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его оценку приводит «Автостат».

За последний месяц лета, согласно прогнозу аналитика, в стране реализуют в общей сложности 110-130 тысяч новых машин. Для сравнения, продажи транспортных средств по итогам июля составили порядка 120,6 тысячи единиц. «Есть основания предположить, что август сможет продолжить тренд июля», — резюмировал Терлюкевич.

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский в целом разделяет оптимистичный настрой. Он отметил, что начало последнего летнего месяца оказалось даже чуть лучше в плане объемов продаж на внутреннем рынке. Подобная динамика позволяет рассчитывать на снижение автостоков, объемы которых резко выросли в начале этого года. Влияние на ситуацию, по мнению аналитика, окажет в том числе июльское падение ключевой ставки, в результате чего процентные по автозаймам стали более выгодными.

Несмотря на оживление реализации во втором летнем месяце, объемы продаж на российском авторынке все еще заметно уступают показателям годовой давности. Так, июльский результат оказался на 11,4 процента меньше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют сохранение негативной динамики на внутреннем рынке в июле-декабре.

В целом по итогам года аналитики ожидают падения продаж на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключают отката рынка к показателям 2016-го. Снижению спроса на новые машины будет способствовать ряд факторов, включая последствия затяжной жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, регулярного повышения утильсбора и общего удорожания авто в России.