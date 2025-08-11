Силовые структуры
09:12, 11 августа 2025

Раскрыта схема подрыва вице-мэра Ставрополя

ФСБ: Вице-мэра Ставрополя Гурциева убил обманутый россиянин с СВУ в сумке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева подорвал россиянин по фамилии Пеньков, обманутый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника ФСБ.

По его данным, мужчина стал жертвой телефонных мошенников с Украины и перевел им свои деньги, после чего ему стали звонить от лица представителей ФСБ и запугивать тем, что перечисленные средства пошли на спонсирование украинской армии. Звонящие заявили, что Пеньков может избежать уголовной ответственности, но для этого необходимо выполнить поручение.

В результате он получил нагрудную сумку, в которой, как думал, был диктофон.

