13:38, 11 августа 2025Мир

Раскрыто отношение Трампа к переговорам с Путиным

CNN: Трамп заявил, что любая попытка окончить конфликт на Украине имеет смысл
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что имеет смысл любая попытка окончить конфликт на Украине, даже если она окажется неудачной. Его мнение о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным приводит CNN.

«Трамп в частном порядке сказал своим советникам, что любая попытка положить конец войне стоит того, даже если в конечном итоге она не увенчается успехом», — сказано в публикации.

По данным издания, президент США настоятельно попросил свою команду организовать встречу с Путиным «с необычайной скоростью», в то время как в обычных условиях планирование столь высокопоставленных саммитов занимает недели или месяцы.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

