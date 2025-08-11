Раскрыто отношение Трампа к переговорам с Путиным

CNN: Трамп заявил, что любая попытка окончить конфликт на Украине имеет смысл

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что имеет смысл любая попытка окончить конфликт на Украине, даже если она окажется неудачной. Его мнение о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным приводит CNN.

«Трамп в частном порядке сказал своим советникам, что любая попытка положить конец войне стоит того, даже если в конечном итоге она не увенчается успехом», — сказано в публикации.

По данным издания, президент США настоятельно попросил свою команду организовать встречу с Путиным «с необычайной скоростью», в то время как в обычных условиях планирование столь высокопоставленных саммитов занимает недели или месяцы.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.