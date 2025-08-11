Роднина рассказала об общении с живущей в США дочерью

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об общении с дочерью Аленой Миньковской, живущей в США. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что ей сложно видеться с дочерью, поэтому они преимущественно общаются по телефону. «Конечно, будем встречаться, пока нам здоровье позволяет», — подчеркнула она.

Ранее Роднина рассказала, как относится к тому, что Миньковская живет в США. Она заявила, что хотела бы, чтобы дочь жила рядом.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022 года находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

Миньковская — 38-летняя дочь Родниной. Она, как и ее отец, живет в США.