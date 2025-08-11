Роман Ротенберг назвал хоккей главным видом спорта в России

Бывший главный тренер петербургского СКА и член совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг назвал главный вид спорта в России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это хоккей. «Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош», — отметил Ротенберг.

Он добавил, что в хоккее сочетаются все нужные качества для мужчины. «Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но еще и умным. Такие шахматы на льду», — отметил Ротенберг.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба. Его место занял Игорь Ларионов.