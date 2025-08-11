Россиян спрыгнул с поезда по пути в российский город и был найден в третьей стране

Спрыгнувшего в Литве в июле с поезда россиянина задержали в другой стране

Спрыгнувшего в Литве в июле с поезда Адлер — Калининград россиянина задержали в другой стране через полтора месяца. Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает агентство LRT.

«У меня есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. На данный момент я не могу дать более подробных комментариев», — сообщила представитель силовых структур Литвы.

17 июня стало известно, что в Литве гражданин России 2004 года спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград транзитом через балтийскую республику. Тогда проводник заметил открытую дверь поезда в тамбуре, из которой, предположительно, мог выпрыгнуть молодой человек. На его поиски вызвали вертолеты и кинологов.

1 августа силовые структуры Литвы нашли пропавшего молодого человека.