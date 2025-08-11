Российский баскетболист прокомментировал уникальное написание его фамилии в НБА

Баскетболист Демин: Использование буквы Ё станет репрезентацией России в НБА

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин прокомментировал уникальное написание его фамилии в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что использование буквы Ё станет важной и яркой репрезентацией России. «Ну и все-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно», — подчеркнул он.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин станет первым игроком в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».