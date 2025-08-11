Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
18:05 (Мск)
Майя Джойнт
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Сегодня
22:00 (Мск)
Аманда Анисимова
Цинциннати (ж)
Клара Таусон
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак Кс
Россия — Лига PARI|4-й тур
КАМАЗ
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
Россия — Лига PARI|4-й тур
17:35, 11 августа 2025Спорт

Российский баскетболист прокомментировал уникальное написание его фамилии в НБА

Баскетболист Демин: Использование буквы Ё станет репрезентацией России в НБА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин прокомментировал уникальное написание его фамилии в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что использование буквы Ё станет важной и яркой репрезентацией России. «Ну и все-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно», — подчеркнул он.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин станет первым игроком в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости