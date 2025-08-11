Российский турист избил подполковника полиции в азиатской стране

Shot: 19-летний россиянин напал на сотрудника полиции во Вьетнаме

Российский турист отправился на отдых в азиатскую страну, попал в ДТП и избил сотрудника полиции. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 19-летний россиянин Артур Хафизов вместе с девушкой ехал на мотоцикле по городу Нячанг, Вьетнам. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в женщину на мопеде. После аварии девушка Хафизова попыталась сбежать, но ее схватили местные жители и вызвали дорожную полицию.

На место ДТП приехал подполковник полиции. Россиянин повел себя с ним агрессивно: потребовал вернуть транспорт, а после того, как получил отказ, напал на сотрудника спецслужбы и ударил его кулаком в лицо.

Путешественника задержали. На данный момент он находится в следственном изоляторе для выяснения обстоятельств происшествия.

