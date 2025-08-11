Россия
Сенатор прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Карасин: ЕС и НАТО будут подвергать сомнению все договоренности по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Страны-члены Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) будут подвергать сомнению все договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил сенатор Григорий Карасин в беседе с «Известиями», комментируя предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Европейцы и натовцы изначально придерживаются стереотипа неприемлемости сильной России... Они будут подвергать сомнению все договоренности, направленные на конструктивный выход из украинского кризиса, будут противодействовать им и мешать продвижению вперед», — сказал Карасин.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

