02:11, 11 августа 2025

Тюремщица занималась сексом с тремя заключенными и украла их личные данные

Никита Савин
Фото: Unsplash

В США под суд попала надзирательница из штата Пенсильвания, которая завела романы с тремя заключенными и обокрала их. Об этом сообщает CBS News.

В центре скандала оказалась 35-летняя Кристина Миллер, которая работала в тюрьме SCI Forest в городе Мариенвилл. Во версии обвинения, в период с 2020 по 2023 год она неоднократно занималась сексом с тремя заключенными. Кроме того, выяснилось, что тюремщица похитила личные данные своих любовников и передала сообщнику, который использовал их в некоей мошеннической схеме.

В среду, 6 августа, Миллер обвинили в сексуальном насилии, совершении преступлений при помощи компьютера, сговоре с целью хищения личных данных, сговоре с целью кражи и других преступлениях. Женщина находится под стражей. Ей назначен залог в 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница завела роман с осужденным педофилом и 40 раз занялась с ним сексом в тюрьме. Женщине дали условный срок.

