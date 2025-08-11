Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:03, 11 августа 2025Интернет и СМИ

В Германии заявили о попытках Украины и Европы противостоять планам Трампа

Zeit: Украина и Европа будут противостоять миротворческим планам Дональда Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Европейские политики будут действовать совместно с Украиной, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.

«Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — говорится в статье. По словам автора, вопрос о том, насколько администрация Трампа готова учитывать требования Европы и отказ Украины от территориальных уступок, остается открытым.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Незадолго до этого глава Белого дома, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Российский штурмовик рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев

    В Германии заявили о попытках Украины и Европы противостоять планам Трампа

    Певица Charli XCX выступила на сцене в мокрых трусах

    Любовь к оральному сексу обернулась для 60-летнего мужчины онкологическим заболеванием

    Чиновника арестовали за сексуальные домогательства к 15-летней школьнице в поезде

    Apple обвинили в краже технологии бесконтактной оплаты

    Жертвой атаки ВСУ на Нижегородскую область стал один человек

    В МИД Ирана прокомментировали вопрос о Зангезурском коридоре

    Систему портала «Госуслуги» полностью изменят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости