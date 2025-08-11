В Германии заявили о попытках Украины и Европы противостоять планам Трампа

Zeit: Украина и Европа будут противостоять миротворческим планам Дональда Трампа

Европейские политики будут действовать совместно с Украиной, чтобы противостоять миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа в решении конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.

«Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец», — говорится в статье. По словам автора, вопрос о том, насколько администрация Трампа готова учитывать требования Европы и отказ Украины от территориальных уступок, остается открытым.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Незадолго до этого глава Белого дома, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».