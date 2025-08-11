В МИД рассказали об отрезвляющем для Запада заявлении России

Заявление России о выходе из моратория по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) имело отрезвляющий эффект для Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место», — отметил дипломат.

При этом Рябков назвал реакцию западных стран на выход российской стороны из договора достаточной глухой и невнятной. «Здесь работает логика такая: вот русские пошли на важный и значимый шаг, давайте не будем сами, демонстрируя собственные эмоции и тревогу по этому поводу, добавлять им очков», — пояснил он.