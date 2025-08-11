Мир
11:53, 11 августа 2025Мир

В МИД России раскрыли позицию по контролю над вооружениями

Рябков: РФ не будет повышать ставки в переговорах по контролю над вооружениями
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия не намерена искусственно повышать ставки в переговорах по контролю над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова», — сказал дипломат.

По его словам, в Вашингтоне нередко принимают импульсивные решения в сфере контроля над вооружениями, что усиливает неопределенность в переговорах.

Ранее Рябков заявил, что шаги России по развертыванию вооружений являются реакцией на политику США в этой области. «Все, что мы делаем, — это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников», — отметил политик.

До этого МИД РФ опубликовал заявление, в котором сообщается, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования.

