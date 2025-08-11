В МИД заявили о наличии у России солидного арсенала ракет средней и меньшей дальности

Россия не останавливала научные разработки в сфере ракет средней и меньшей дальности, пока действовал мораторий по размещению такого вооружения, так что сейчас у страны есть солидный арсенал таких систем. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР [научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах] и отказе от них в нем не упоминалась», — сказал дипломат.

Он пояснил, что на протяжении времени действия моратория соответствующие системы продолжали создавать, так что теперь у России достаточный запас этого вооружения.

Ранее Рябков пояснил, что шаги России по развертыванию вооружений являются реакцией на политику США в этой области.