В России отреагировали на передачу Зангезурского коридора США

Депутат Чепа: Зангезурский коридор меняет баланс сил в Закавказье

Передача Зангезурский коридора под управление США — очень важный политический шаг, который меняет баланс сил в Закавказье, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что к этому событию нужно относиться очень серьезно.

«Это очень важный момент. Зангезурский коридор, который уже обозвали коридором Трампа, который меняет баланс сил на Закавказье — это очень важный политический шаг. Это может сильно нарушить интересы Ирана, это может сильно возвысить позиции Турции, и все это под контролем США, без абсолютного участия России. Это затрагивает интересы Китая и, естественно, ближайших стран Закавказья», — сказал депутат.

Зангезурский коридор соединяет Азербайджан со своим анклавом — Нахичеваньской автономной республикой через Сюникскую область на юге Армении.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Согласно документу, участок Зангезурского коридора передается американской компании на 99 лет. Охранять его будут частные военные компании (ЧВК) США.

