Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 11 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на передачу Зангезурского коридора США

Депутат Чепа: Зангезурский коридор меняет баланс сил в Закавказье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Передача Зангезурский коридора под управление США — очень важный политический шаг, который меняет баланс сил в Закавказье, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что к этому событию нужно относиться очень серьезно.

«Это очень важный момент. Зангезурский коридор, который уже обозвали коридором Трампа, который меняет баланс сил на Закавказье — это очень важный политический шаг. Это может сильно нарушить интересы Ирана, это может сильно возвысить позиции Турции, и все это под контролем США, без абсолютного участия России. Это затрагивает интересы Китая и, естественно, ближайших стран Закавказья», — сказал депутат.

Зангезурский коридор соединяет Азербайджан со своим анклавом — Нахичеваньской автономной республикой через Сюникскую область на юге Армении.

Материалы по теме:
«Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?
«Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?
Сегодня
«Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?
«Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?
8 августа 2025

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Согласно документу, участок Зангезурского коридора передается американской компании на 99 лет. Охранять его будут частные военные компании (ЧВК) США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Накачавшим младенца магнезией российским врачам огласили сроки

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    На Западе увидели триумф Путина в его предстоящей встрече с Трампом

    Российский город остался без воды из-за удара молнии

    Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

    Европа захотела снизить свою зависимость от НАСА

    В России отреагировали на передачу Зангезурского коридора США

    Российский город назвали «костью в горле» для НАТО

    Россиянка нашла в лесу гигантский деликатес

    В женском туалете московского ТЦ нашли спрятанные в ершиках камеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости